Эксперт: арбитру не хватило характера, чтобы назначить пенальти в ворота ФК "Спартак"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главный арбитр Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" за фол защитника красно-белых Самуэля Жиго на нападающем "Динамо" Вячеславе Грулеве. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Встреча четвертого тура чемпионата России по футболу между столичными "Спартаком" и "Динамо" завершилась со счетом 0:0. На 84-й минуте матча форвард бело-голубых Грулев упал в штрафной площади "Спартака" после контакта с защитником Жиго. Безбородов нарушения правил со стороны игрока красно-белых не усмотрел.

"Арбитр находился в хорошей позиции, видел этот эпизод, но не разобрался. Если бы это нарушение произошло в центре поля, то он бы наверняка показал желтую карточку, потому что спартаковец умышленно прихватил динамовца двумя руками. Было нарушение в штрафной площадке - это пенальти. Нужен характер, чтобы назначить пенальти в таких эпизодах", - отметил Хусаинов.

"Матч был непростой, но и арбитр не простой, кто же тогда должен принимать такие решения, если не он. Но прослеживается закономерность - не фиксируются явные нарушения в концовках матчей, которые могут привести к эмоциональным последствиям. А это не с лучшей стороны характеризует качество судейства", - добавил собеседник агентства.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше с тем же количеством очков. В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" в тот же день дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".