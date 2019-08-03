Российская волейболистка Королева назвала насыщенным матч против сборной Канады

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Вторая игра сборной России в женском волейбольном отборочном турнире Олимпийских игр получилась насыщенной. Такое мнение в субботу высказала журналистам Ирина Королева.

Во втором матче отборочного турнира в Калининграде россиянки обыграли сборную Канады со счетом 3-0. В первом матче сборная России победила мексиканок со счетом 3-0. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи обыграла команду Мексики - 3-0.

"Игра получилось насыщенной, первая партия была легкой, а потом пошла игра туда-сюда, но окончательный результат 3-0, и запомнится это. Есть моменты, над которыми надо работать, но мы справились, - отметила Королева. - На матч со сборной Южной Кореи остались еще все силы, мы знали, что сыграем с ними последними и готовились к этому".

"Ждала, что канадки будут слабее мексиканок, но игра со сборной Мексики вышла уверенной. У канадок очень рослые девушки, они высоко прыгают, было интересно играть с ними, - добавила Королева. - Кореянки тоже довольно высокорослые, мы готовимся к ним очень серьезно, с желанием побеждать. У них травмировались две связующие, но они взяли очень опытную волейболистку, поэтому ни капли расслабленности нет, они в боевом составе".

После второго тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики очков не набрали. В третьем и заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок, оба матча состоятся в воскресенье. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.