Семак: "Зенит" должен был побеждать "Краснодар" в матче РПЛ

ТАСС, 4 августа. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что его команда заслуживала победы в матче с "Краснодаром", несмотря на то что петербуржцам удалось сравнять счет лишь в компенсированное время. Слова специалиста приводит пресс-служба "Зенита".

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1 в Санкт-Петербурге в матче четвертого тура чемпионата России. Гости открыли счет на 80-й минуте благодаря автоголу защитника Дугласа Сантоса. Форвард хозяев Артем Дзюба забил свой мяч на 91-й минуте.

"Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьезный гол. С одной стороны - отыгрались, и это плюс, с другой - не выиграли. Удовлетворены результатом быть не можем, мы создали много моментов, с точки зрения логики должны были побеждать. Но это футбол, не всегда моменты превращаются в забитые мячи и не всегда все происходит с точки зрения логики", - сказал Семак на пресс-конференции.

Матч второго круга прошлого сезона между этими командами, который завершился со счетом 3:2 в пользу "Зенита", называли одним из самых зрелищных в чемпионате. "Матчи по-разному складываются, сегодня обе команды старались играть надежно в обороне, и это получалось, не было больших разрывов, кроме концовки. В остальное время дисциплинировано оборонялись, поэтому моментов было не так много", - прокомментировал закрытый характер субботней игры специалист.

На 72-й минуте на поле в составе "Зенита" появился приобретенный в пятницу у "Барселоны" за €40 млн бразильский полузащитник Малком. "Прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму, почувствовать атмосферу стадиона, дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Чтобы набрать форму, нужно тренироваться и играть, он будет прибавлять и смотреться лучше. Футболист молодой, не стоило думать, что он выйдет и в одиночку начнет "решать", будем встраивать его в командную игру", - сказал тренер.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре сине-бело-голубые 10 августа в Москве сыграют с "Динамо".