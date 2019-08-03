"Зенит" впервые потерял очки в Российской премьер-лиге, сыграв вничью с "Краснодаром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, на которой присутствовали 54078 зрителей, прошла на стадионе "Газпром Арена".

Автогол на счету защитника "Зенита" Дугласа Сантоса (80-я минута), сравнял счет Артем Дзюба (90+1). В режиме онлайн на этом матче работала система видеоассистента арбитра (VAR). После забитого Дзюбой мяча главный арбитр встречи Алексей Еськов принял решение засчитать гол, проконсультировавшись с видеоассистентом.

В РПЛ дебютировал полузащитник "Зенита" Малком, в пятницу перешедший из "Барселоны" за €40 млн. Он вышел на замену вместо Алексея Сутормина на 72-й минуте встречи. Лучшим игроком матча признан вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Впервые за семь очных матчей команды сыграли между собой вничью, в последний раз до этого ничейный результат в матче "Зенита" и "Краснодара" был зафиксирован в марте 2016 года (0:0).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Краснодар" занимает пятое место с семью очками.

В пятом туре "Зенит" на выезде сыграет против московского "Динамо" 10 августа, "Краснодар" в тот же день дома встретится с казанским "Рубином".