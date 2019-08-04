Кириленко: сборной России по баскетболу нужно быть готовой к Кубку мира через три недели

ТАСС, 4 августа. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что мужская сборная России должна быть готова не сейчас, а через три недели, к старту Кубка мира. Слова Кириленко приводит пресс-служба РФБ.

В воскресенье сборная России уступила команде Ирана со счетом 84:91 во втором матче международного турнира в Москве. В первом матче турнира в пятницу россияне разгромили команду Иордании - 111:71.

"Жаль, что мы не смогли порадовать своих зрителей победой. Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты, в прошлом году мы крупно проиграли Израилю на Кубке Кондрашина и Белова. В первые дни, когда команда выходит из-под нагрузок, многих игроков хочется проверить, и все это сказывается. Хорошо, что удалось многое попробовать, не стал бы углубляться в анализ результата - все-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас", - сказал Кириленко.

Он отметил, что сборная Ирана неплохо сыграла на турнире, особенно Хамед Хаддади. "Нужно отдать должное и сборной Ирана, которая неплохо себя показала. Великолепно выглядел Хамед Хаддади - игрок с опытом выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации. Этот матч в очередной раз доказал, что на сегодняшний день многие сборные приблизились к высокому уровню и способны время от времени выдавать очень хорошие матчи", - добавил глава РФБ.

Сборная Ирана стала победителем турнира, одержав две победы в двух матчах. Сборная России заняла второе место, команда Иордании - третье.

Международный турнир в Москве стал первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне дважды завоевывали серебряные медали соревнований (1994, 1998).