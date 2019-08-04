Старцева: поддержка болельщиков очень помогла в матче с южнокорейскими волейболистками

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Поддержка калининградских болельщиков помогла женской сборной России по волейболу в третьем матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2020 года против команды Южной Кореи. Об этом журналистам в воскресенье сказала капитан российской сборной Евгения Старцева.

Матч завершился со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу россиянок. По ходу третьего сета россиянки уступали с отрывом в пять очков. В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канады со счетом 0-3.

"Это была не очень хорошая игра, но мы проявили свой характер, из не очень хорошей игры смогли что-то сделать, потрепали всем нервишки. В концовке третьей партии при счете 18:22 мы сделали пару блоков в переломный момент, это и изменило ход партии, - отметила Старцева. - В пятом сете сделали две сумасшедшие защиты, это просто неподъемные мячи были. Те, кто у нас подняли эти мячи в защите, это просто бойцы, так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты".

"Зал сегодня очень помогал, это сумасшедшая поддержка, и это круто, - добавила спортсменка. - Сейчас силы уже некуда беречь, их нет, но они накопятся, готовимся теперь к чемпионату Европы. Об Олимпиаде в Японии давно думаем, кажется, что она близко, но у нас есть и другие соревнования, чемпионат Европы, Кубок мира, там надо хорошо выступить, там свои задачи. Конечно, к Токио будем теперь целенаправленно готовиться".

Россиянки заняли первое место с восемью очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие семь очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми - мексиканки (0).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп, победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры. Также олимпийские лицензии завоевали команды Бразилии и Китая, которые одержали победу в своих группах в мировом отборочном турнире. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.