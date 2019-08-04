Помогли характер, фортуна и зрители. Российские волейболистки завоевали лицензию на ОИ

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Южной Кореи и завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года. Матчи группы Е квалификационного турнира проходили во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде.
Матч со сборной Южной Кореи завершился со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу россиянок. По ходу первых двух партий российская команда зачастую оказывалась в роли догоняющей, так же начался и третий сет. Южнокорейские волейболистки повели 22:18 в третьей партии, и казалось, что судьба матча решена. Но российские спортсменки смогли собраться, переломить ход сета, а затем и всего поединка.
Яркие кадры волевого, напряженного и незабываемого матча в нашем фотоотчете— Сборная России (@RusVolleyTeam) August 4, 2019
Роман Кручинин pic.twitter.com/8udmAvbD3e
После игры главный тренер российской команды Вадим Панков подчеркнул, что матч стал для сборной и всех болельщиков настоящей сказкой со счастливым концом. "Отступать было некуда, игра практически завершалась. Мы рискнули подачей, определили нападение, удачно закрыли блоком. Это фортуна, которая позволила нам попасть на Олимпийские игры, я бесконечно рад. Такое бывает, наверно, раз в жизни, раз в 15-20 лет", - сказал Панков.
Специалист отметил, что у его подопечных по непонятным причинам не складывалась игра в первых двух сетах, но такая растерянность волейболисток стала полезным уроком для тренера. "У Гончаровой игра не получалась в начале, Старцева была тяжелая сегодня, Фетисова в двух сетах не участвовала на блоке, потом заиграла. И все пошло, заиграли абсолютно нормально, как всегда. Были тяжеловаты, недвижимы, только воля к победе позволила разыграться, выиграть этот невозможный сет", - заключил Панков.
"В концовке третьей партии мы сделали пару блоков в переломный момент, это и изменило ход партии, - считает капитан российской команды Евгения Старцева. - В пятом сете сделали две сумасшедшие защиты, это просто неподъемные мячи были. Те, кто у нас подняли эти мячи в защите, просто бойцы. Так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты".
Настоящим седьмым игроком для российской команды в воскресенье стали зрители "Янтарного". Трибуны притихли после первых двух неудачных сетов, но потом вложили все силы в поддержку российских девушек и не умолкали ни на минуту. Слаженность и воодушевляющую силу калининградских болельщиков на протяжении всего турнира отмечали как российские игроки, так и иностранные волейболистки. Старцева призналась, что именно сумасшедшая поддержка зала помогла россиянкам собраться в матче с южнокорейской сборной.
Второй шанс - для остальных
В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канады со счетом 0-3. Россиянки заняли первое место с 8 очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие 7 очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми - мексиканки (0).
"Первые два сета сборная России играла не в свойственной для себя манере, видимо, сказывалось серьезное напряжение. Слава богу, что переломили игру, в концовке матча было уже понятно, что мы превосходим Корею по многим показателям, первые два сета я списываю на психологическую перегрузку. Проблемы в игре у нас есть, они объективные, технические. Нам надо грамотно разобраться с ними и резко улучшить свою игру к Олимпиаде", - сказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
В олимпийском турнире примут участие 12 команд, сборная Японии квалифицировалась в качестве хозяйки соревнований. Помимо сборной России, в отборочном турнире лицензии завоевали команды Сербии, Китая, США, Бразилии и Италии. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях в январе 2020 года.
Глава ВФВ отметил, что для российской команды было крайне важно отобраться на Олимпиаду с первой попытки. "Второй олимпийский отборочный турнир был бы сложнее. А когда ты за год до турнира уже на Олимпиаде, это огромный плюс для команды в психологическом плане. Сейчас наша задача - продолжить работу над улучшением игры", - добавил Шевченко.
Олимпийский волейбольный турнир пройдет в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3). Сборная России дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). Также россиянки один раз занимали четвертое место (1996) и трижды становились пятыми (2008, 2012, 2016).