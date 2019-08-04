Помогли характер, фортуна и зрители. Российские волейболистки завоевали лицензию на ОИ

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Южной Кореи и завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года. Матчи группы Е квалификационного турнира проходили во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде. Матч со сборной Южной Кореи завершился со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу россиянок. По ходу первых двух партий российская команда зачастую оказывалась в роли догоняющей, так же начался и третий сет. Южнокорейские волейболистки повели 22:18 в третьей партии, и казалось, что судьба матча решена. Но российские спортсменки смогли собраться, переломить ход сета, а затем и всего поединка.

Яркие кадры волевого, напряженного и незабываемого матча в нашем фотоотчете

Роман Кручинин pic.twitter.com/8udmAvbD3e — Сборная России (@RusVolleyTeam) August 4, 2019

После игры главный тренер российской команды Вадим Панков подчеркнул, что матч стал для сборной и всех болельщиков настоящей сказкой со счастливым концом. "Отступать было некуда, игра практически завершалась. Мы рискнули подачей, определили нападение, удачно закрыли блоком. Это фортуна, которая позволила нам попасть на Олимпийские игры, я бесконечно рад. Такое бывает, наверно, раз в жизни, раз в 15-20 лет", - сказал Панков. Специалист отметил, что у его подопечных по непонятным причинам не складывалась игра в первых двух сетах, но такая растерянность волейболисток стала полезным уроком для тренера. "У Гончаровой игра не получалась в начале, Старцева была тяжелая сегодня, Фетисова в двух сетах не участвовала на блоке, потом заиграла. И все пошло, заиграли абсолютно нормально, как всегда. Были тяжеловаты, недвижимы, только воля к победе позволила разыграться, выиграть этот невозможный сет", - заключил Панков. "В концовке третьей партии мы сделали пару блоков в переломный момент, это и изменило ход партии, - считает капитан российской команды Евгения Старцева. - В пятом сете сделали две сумасшедшие защиты, это просто неподъемные мячи были. Те, кто у нас подняли эти мячи в защите, просто бойцы. Так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты". Настоящим седьмым игроком для российской команды в воскресенье стали зрители "Янтарного". Трибуны притихли после первых двух неудачных сетов, но потом вложили все силы в поддержку российских девушек и не умолкали ни на минуту. Слаженность и воодушевляющую силу калининградских болельщиков на протяжении всего турнира отмечали как российские игроки, так и иностранные волейболистки. Старцева призналась, что именно сумасшедшая поддержка зала помогла россиянкам собраться в матче с южнокорейской сборной. Второй шанс - для остальных В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канады со счетом 0-3. Россиянки заняли первое место с 8 очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие 7 очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми - мексиканки (0).