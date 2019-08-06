Головин: сборная России может победить бельгийцев в домашнем матче отбора к ЧЕ-2020

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Бельгии по футболу не выглядит топовой командой и в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы российская команда будет играть на победу. Об этом в интервью ТАСС рассказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

Матч между сборной России и командой Бельгии пройдет 16 ноября (начало - 20:00 мск) в Санкт-Петербурге. В первой игре российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3.

"С бельгийцами как-то не очень получился первый матч, мы словно испугались их, поэтому не играли, - сказал Головин. - Если бы играли смело, то был бы иной результат, домашний матч с ними проведем именно так, будем играть смело - большие шансы выиграть. Мне не показалось, что Бельгия - это какая-то топовая сборная. Хорошая, да, их нельзя недооценивать, но проиграли мы им из-за своего страха".

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). Следующий матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет 6 сентября против шотландцев в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана. 10 октября россияне в "Лужниках" сыграют со сборной Шотландии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Полностью интервью с Александром Головиным читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/6736601.