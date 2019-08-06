Футболист "Спартака" Понсе извинился за эпизод с красной карточкой в матче с "Динамо"

В субботу "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0. В первом тайме после подачи с фланга Понсе в полете выставил вперед ногу и столкнулся с Шуниным.

"Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у вратаря "Динамо" Антона Шунина за произошедшее во время субботнего матча столкновение, - сказал Понсе. - Также я хотел бы извиниться перед "Спартаком", его болельщиками, игроками и тренерским штабом - всеми членами семьи "Спартака" за то, что своим удалением заставил своих товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре, им это удалось, за что я им безмерно благодарен. Моя манера игры такова, действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца, однако, когда в том эпизоде Бакаев подал в штрафную, я пошел на мяч и слишком поздно увидел вратаря "Динамо", поэтому и не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, я очень сожалею о случившемся, еще раз хочу перед всеми извиниться".

После четырех туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе пять очков. В следующем матче чемпионата России "Спартак" в гостях встретится с грозненским "Ахматом" 11 августа.