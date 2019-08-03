"Спартак" и "Динамо" провели первый безголевой матч в новом сезоне чемпионата России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Спартак" дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 0:0 в столичном дерби в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Красно-белые, которые постепенно вводят в состав новичков, не могут победить уже третий матч подряд. "Спартак" является самым активным клубом на трансферном рынке в последние дни. Красно-белые не только активно продают, но и массово комплектуют команду новыми футболистами. Вслед за полузащитником Резиуаном Мирзовым и аргентинским форвардом Эсекьелем Понсе состав "Спартака" пополнили шведский нападающий Йордан Ларссон и чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле. Но клуб обещал еще несколько усилений, и одно из них должно состояться буквально на днях - в Москву уже приехал полузащитник АЗ Гуз Тил, который посетил матч с "Динамо".

Тил смотрел матч вместе с Ларссоном, который не был заявлен "Спартаком" на матч с бело-голубыми. Они, как и более 34 тыс. болельщиков, увидели красивый эпизод перед началом матча - защитник хозяев Айртон вышел на поле вместе с новорожденным сыном Тео. С самого начала встречи инициативу в свои руки взяли динамовцы. Благодаря активным оборонительным действиям опорника Шарля Каборе, который сразу направлял мяч главным созидателям своей команды - Себастьяну Шиманьскому, Рамилю Шейдаеву и Кириллу Панченко, на левом фланге атакующие действия бело-голубых поддерживал Константин Рауш. Частые потери защитников "Спартака" у своей штрафной привели к ряду очень опасных моментов, но сначала после удара Артура Юсупова красно-белых спас вратарь Александр Максименко, а позднее Шейдаев прицельным ударом попал в перекладину. "Спартак" же не мог ответить сопернику опасными атаками, а в конце тайма нападение команды понесло количественную потерю - после безрассудного прыжка с прямой ногой во вратаря гостей Антона Шунина судья встречи Владислав Безбородов удалил форварда хозяев Эсекьеля Понсе. "Это был чисто игровой момент, он не видел вышедшего вратаря", - отметил главный тренер "Спартака" Олег Кононов. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с ТАСС назвал поступок Понсе антифутболом. "Абсолютно справедливое решение арбитра. Это не футбол, это антифутбол. Так нельзя играть", - отметил он. Дебют Шюррле и промах Зобнина В перерыве Кононов заменил полузащитника Жано Ананидзе на Шюррле. "Был риск выпустить Шюррле после единственной проведенной тренировки. Но мне нужен был игрок, который будет искать свободные зоны для контратак", - сказал тренер. Немецкий нападающий при каждом удобном случае старался обострять, часто брал игру на себя, иногда в ущерб командным действиям, совершил несколько ударов. "Мне нужно еще немного времени, чтобы физически подготовиться, но психологически я готов точно. Тренер вчера и сегодня подходил, спрашивал, сколько я могу сыграть, я отвечал, что минут 15-20, в итоге, смог сыграть 45 [минут]. Я подбадривал игроков во время игры, мы все допускаем ошибки, но надо поднимать голову и идти дальше. Мне есть чем поделиться с игроками, надеюсь, мой опыт пойдет только на пользу", - сказал футболист.

В составе "Динамо" же на поле впервые появился форвард Клинтон Н'Жи, но бывший игрок французского "Марселя" ничем особенным не отметился. "Н'Жи - не явный форвард, он может сыграть на многих позициях, сегодня дали сыграть несколько минут для адаптации после перелета", - отметил главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов. Несмотря на численное преимущество, гости в атаке смотрелись хуже, чем в первой половине встречи, динамовцы стали грешить частыми потерями, одна из которых чуть не привела к голу, но из выгодной позиции промахнулся Роман Зобнин. "У меня в концовке был момент, но я его не использовал, приношу свои извинения команде и Мирзову, на которого мог отдать пас. Надо дальше работать, тренироваться", - прокомментировал эпизод сам Зобнин. Споры вызвал еще один эпизод, произошедший в концовке второго тайма. Форвард бело-голубых Грулев упал в штрафной площади "Спартака" после контакта с защитником Самуэлем Жиго, однако Безбородов нарушения правил со стороны игрока красно-белых не усмотрел. "Арбитр находился в хорошей позиции, видел этот эпизод, но не разобрался. Было нарушение в штрафной площадке - это пенальти. Нужен характер, чтобы назначить пенальти в таких эпизодах", - отметил Хусаинов. Матч завершился логичной безрезультативной ничьей. Эта игра стала первой в новом сезоне Российской премьер-лиги, в которой не было забитых мячей. Ничья не пойдет на пользу никому После матча Кононов заявил журналистам, что "Спартак" выглядел сплоченным и организованным. "Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Были трудности, потому что одни игроки ушли из команды, другие пришли. Наша игра выглядела организованно, особенно в первом тайме, и сплоченно с первых минут", - сказал Кононов.