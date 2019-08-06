Тренер ФК "Краснодар" Матвеев: манера игры "Порту" схожа с игрой "Зенита"

Матч "Краснодар" - "Порту" пройдет в среду в Краснодаре, начало - 20:00 мск. Для российской команды эта игра станет первой в Лиге чемпионов. 3 августа в рамках четвертого тура чемпионата России "Краснодар" в гостях сыграл с "Зенитом" вничью - 1:1.

"С командой все нормально, результат матча в Санкт-Петербурге можно назвать хорошим. В игре были нюансы, которые мы пытаемся исправить перед завтрашней игрой. "Порту" - сильная команда, мы это понимаем, поэтому мы будем пытаться использовать свои сильные стороны. Команда готовится к предстоящему матчу с "Порту", мы понимаем, что это будет большая игра, что город ждет эту игру, команда готова, а насколько, увидим завтра", - заявил Матвеев.

"На наш взгляд, "Зенит" чем-то напоминает "Порту" по манере ведения игры, используя средние и длинные передачи, быстро переходит в атаку. Это была хорошая репетиция, потому что матч был сложным, команда терпела, когда игра не складывалась, это поможет нам завтра", - добавил специалист.

"Возможно, будет преимущество своего поля. Возможно, что мы провели несколько матчей чемпионата России, может дать преимущество, но сложно сказать, что будет. Мы не думаем, что будем отходить от атакующего стиля игры. Будем пытаться навязать свою игру, отталкиваться от себя, а не от соперника", - заключил он.

Вандерсон выздоровел

Встречу с "Зенитом" пропустил полузащитник Вандерсон. "У него была небольшая температура, сейчас он с нами тренируется. С большой долей вероятности он сможет сыграть завтра", - отметил Матвеев.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбулом" или греческим "Олимпиакосом".