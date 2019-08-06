AIBA в ближайшее время определит исполняющего обязанности главы организации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (AIBA) в ближайшее время определит исполняющего обязанности президента организации вместо марокканца Мохаммеда Мустасана, который подал в отставку. Об этом ТАСС сообщил во вторник член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Во вторник портал Inside the Games сообщил, что Мустасан подал в отставку с поста исполняющего обязанности президента AIBA, он занимал эту должность с 23 марта. Ранее пост главы AIBA покинул Гафур Рахимов из Узбекистана.

"Мустасан подал заявление об отставке, она подтверждена. В ближайшее время будет собран исполком, который определит исполняющего обязанности, а также назначит дату выборов президента AIBA", - сказал Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября 2018 года на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом организации на постоянной основе. В марте 2019 года Рахимов покинул пост президента AIBA.