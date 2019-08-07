КДК оштрафовал "Спартак" на 210 тыс. рублей по итогам матча с "Динамо"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 210 тыс. рублей по итогам матча четвертого тура чемпионата страны против столичного "Динамо". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"На трибуне фанатов "Спартака" были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также "Спартак" получил штраф размером 80 тыс. рублей за использование пиротехники (шесть дымовых шашек и два файера), за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Также по итогам этого матча "Динамо" было оштрафовано на 195 тыс. рублей. "На трибуне болельщиков "Динамо" был размещен один несогласованный баннер на 25-й минуте - штраф 25 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики использовали пиротехнику, а также бросали ее на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Динамо" оштрафовано на 150 тыс. рублей, за скандирование оскорблений - на 20 тыс. рублей", - заявил Григорьянц.

После четырех матчей "Спартак" занимает 11-е место с пятью очками, "Динамо" расположилось строчкой выше, набрав столько же баллов.

Пятерка и тренер

За неподобающее поведение КДК оштрафовал самарские "Крылья Советов" на 100 тыс. рублей по итогам матча с московским "Локомотивом" (1:2). "С этого сезона официальные лица получают карточки, и они считаются вместе с карточками футболистов. В матче против "Локомотива" пять игроков самарского клуба получили предупреждения, а также желтая карточка была показана главному тренеру Миодрагу Божовичу. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей", - заключил Григорьянц.

Также по итогам четвертого тура был оштрафован на 10 тыс. рублей главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев, который в матче против санкт-петербургского "Зенита" (1:1) выходил за пределы технической зоны.

Помимо этого, КДК оштрафовал тульский "Арсенал" на 20 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков клуба в отношении главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна. Встреча завершилась гостевой победой тульского клуба со счетом 1:0.