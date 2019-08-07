Зубов: победа в предсезонном турнире добавит уверенности игрокам "Сочи" перед стартом КХЛ

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Первое место в домашнем предсезонном турнире поможет игрокам "Сочи" обрести психологическую уверенность перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции в среду рассказал главный тренер "Сочи" Сергей Зубов.

В среду "Сочи" победил омский "Авангард" со счетом 3:1 на традиционном домашнем предсезонном турнире и стал недосягаемыми для преследователей. Ранее хозяева одержали победы над рижским "Динамо" (2:1 по буллитам), СКА (2:1) и олимпийской сборной России (2:1 в овертайме).

"Ребята вышли настроенными на игру, мы хорошо начали, потом нам было тяжело, соперник использовал давление. Мы ошибались больше, чем по ходу всего турнира, вратарь нас выручил. Для нас большой шаг - побеждать такие команды, как СКА и "Авангард", для нас - честь выигрывать матчи против таких соперников, здесь были собраны одни из лучших команд. Нам это придаст психологической уверенности", - отметил Зубов.

Омский "Авангард" потерпел третье поражение подряд на турнире. "Мы сыграли лучшую игру, начиная с исполнения и энергии, но, к сожалению, несколько невынужденных потерь шайбы обернулись голами в наши ворота, вратарь "Сочи" [Дмитрий] Шикин играл хорошо, - сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. - Мы создали много хороших моментов, но не могли реализовать их, мне понравился характер команды, ребята бились до конца".

В составе "Авангарда" первый матч провел швейцарский нападающий Свен Андригетто, который в прошлом сезоне выступал в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". "Мы не планировали использовать Андригетто на турнире в Сочи, хотели дать ему время потренироваться с командой. Он только провел несколько тренировок, только вернулся из сборной. Но он вышел на лед и неплохо смотрелся в равных составах", - заключил Хартли.

В турнирной таблице "Сочи" с восемью очками после четырех матчей стал недосягаем для преследователей, второе место занимает олимпийская сборная России (пять очков после трех матчей), третье - "Локомотив" (4; 4), четвертое - рижское "Динамо" (3; 3), пятое - СКА (2; 3), последнее, шестое - "Авангард" (0, 3). Турнир завершится матчами олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) против рижского "Динамо" и СКА против "Авангарда" 8 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". "Сочи" 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".