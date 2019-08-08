Тихонов: "Краснодару" не хватило сыгранности в матче Лиги чемпионов против "Порту"

"Краснодар" в среду на своем поле со счетом 0:1 проиграл "Порту", пропустив единственный мяч на 89-й минуте игры. Ответная игра состоится в Порту 13 августа. Начало встречи - 22:00 мск.

"Наверное, "Краснодару" не хватило сыгранности, - сказал Тихонов. - Футболисты собраны хорошие, но в данный момент попали на очень серьезную команду. Хотя "Порту" сезон еще не начинал, он показал, что является очень сильным соперником. Уровень и качество игроков у "Краснодара" хороший, но вы посмотрите, вся группа атаки новая (с первых минут в нападении у российской команды сыграли пришедшие этим летом Юнес Намли и Маркус Берг, а также выступающий за клуб на протяжении двух сезонов Вандерсон - прим. ТАСС)".

"Порту" выглядел очень сильно, может быть, поэтому "Краснодару" почти ничего не удалось сделать, - добавил он. - Это квалификация Лиги чемпионов, многие футболисты такой ответственности раньше даже и не знали. Может быть, сказались нервы, сильное давление - поэтому в первом тайме и не получалось. Нужно было время на адаптацию, а второй тайм команда провела лучше. Жалко и обидно, что "Краснодар" пропустил в концовке".

"Шансы есть всегда, но нужно забивать. Понятно, что будет тяжело. Тем более, "Порту" будет играть на своем стадионе. Но мы будем болеть и переживать за "Краснодар", - резюмировал специалист, работавший в краснодарском клубе с 2014 по 2016 год.