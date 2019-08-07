Дебют не удался. Футболисты "Краснодара" уступили "Порту" в матче квалификации ЛЧ

Билеты на матч были проданы еще за несколько дней до его начала. Более 35 тыс. болельщиков громко приветствовали дебют своей команды в главном еврокубковом турнире. По сравнению с игрой против петербургского "Зенита" (1:1), прошедшей в рамках чемпионата России 3 августа, состав "Краснодара" претерпел два изменения. Вместо форварда Ари на поле с первых минут появился новичок Маркус Берг, а полузащитника Кристоффера Олссона заменил выздоровевший Вандерсон.

"Краснодар" попытался навязать гостям свою игру с первых минут матча, но большой процент брака в действиях футболистов мешал осуществить задуманное. Новичок Берг далек от оптимальной формы, поэтому было заметно, что он пока не нашел взаимопонимания с партнерами. Во встрече с португальским грандом главный тренер Сергей Матвеев не смог рассчитывать на молодого форварда Ивана Игнатьева, который получил небольшое растяжение на тренировке.

Во втором тайме на поле появились Ари и воспитанник академии "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, их выход положительно сказался на атакующих действиях команды. У российского клуба был отличный шанс забить, но после сильного удара под перекладину от Реми Кабелла "Порту" выручил голкипер Аугустин Марчесин. Гости перетерпели давление со стороны соперника и использовали свой шанс. На 89-й минуте матча полузащитник Сержиу Оливейра точным ударом со штрафного принес португальцам победу.

Судейство вызвало споры

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером привлекла к себе немало внимания. Споры вызвал эпизод, произошедший в первой половине встречи. Полузащитник хозяев Вандерсон в штрафной площади соперника попал мячом в руку защитника "Порту" Ивана Маркано, но Штилер не назначил пенальти. Также игроки "Краснодара" посчитали спорным фол, который привел к результативному штрафному удару.