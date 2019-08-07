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Лига Европы

Дебют не удался. Футболисты "Краснодара" уступили "Порту" в матче квалификации ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 0:1
Данилу Перейра ("Порту"), Реми Кабелла ("Краснодар") и Сержиу Оливейра ("Порту") Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Данилу Перейра ("Порту"), Реми Кабелла ("Краснодар") и Сержиу Оливейра ("Порту")
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл португальскому "Порту". Дебютная для российской команды встреча в главном турнире Европы завершилась счетом 0:1.

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Билеты на матч были проданы еще за несколько дней до его начала. Более 35 тыс. болельщиков громко приветствовали дебют своей команды в главном еврокубковом турнире. По сравнению с игрой против петербургского "Зенита" (1:1), прошедшей в рамках чемпионата России 3 августа, состав "Краснодара" претерпел два изменения. Вместо форварда Ари на поле с первых минут появился новичок Маркус Берг, а полузащитника Кристоффера Олссона заменил выздоровевший Вандерсон.

"Краснодар" попытался навязать гостям свою игру с первых минут матча, но большой процент брака в действиях футболистов мешал осуществить задуманное. Новичок Берг далек от оптимальной формы, поэтому было заметно, что он пока не нашел взаимопонимания с партнерами. Во встрече с португальским грандом главный тренер Сергей Матвеев не смог рассчитывать на молодого форварда Ивана Игнатьева, который получил небольшое растяжение на тренировке.

Во втором тайме на поле появились Ари и воспитанник академии "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, их выход положительно сказался на атакующих действиях команды. У российского клуба был отличный шанс забить, но после сильного удара под перекладину от Реми Кабелла "Порту" выручил голкипер Аугустин Марчесин. Гости перетерпели давление со стороны соперника и использовали свой шанс. На 89-й минуте матча полузащитник Сержиу Оливейра точным ударом со штрафного принес португальцам победу.

Судейство вызвало споры

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером привлекла к себе немало внимания. Споры вызвал эпизод, произошедший в первой половине встречи. Полузащитник хозяев Вандерсон в штрафной площади соперника попал мячом в руку защитника "Порту" Ивана Маркано, но Штилер не назначил пенальти. Также игроки "Краснодара" посчитали спорным фол, который привел к результативному штрафному удару.

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"Этот матч должен был закончиться вничью, мы играли хорошо, показали, что можем противостоять такому сопернику. Плохо, когда судья становится главной звездой на поле. Думаю, он должен был назначать пенальти в первом тайме, не знаю, куда он смотрел. В конце игры арбитр дал штрафной в эпизоде, когда контакта не было", - подчеркнул защитник "Краснодара" Урош Спайич.

Стандартное положение заработал новичок "Порту" Зе Луиш, который последние четыре года провел в составе московского "Спартака". "В Краснодаре всегда было эмоционально, я счастлив, что мы забили. Россия мне очень нравится, вернулся бы сюда", - сказал Зе Луиш.

Несмотря на неудовлетворительный результат, "Краснодар" не собирается падать духом и намерен выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. "Счет 0:1 не является катастрофическим. Там [в Порту] мы также можем преуспеть в голах, ведь сегодня были намного ближе к забитому мячу, чем соперник. В начале чувствовалась некая нервозность, но второй тайм был более качественным", - отметил Матвеев.

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"Нам было сложно, "Краснодар" - очень хороший соперник, имеющий опытных игроков в составе. Мы показали командную игру, особенно в обороне, хотя должны были больше обострять. Мы только на половине пути, нам будет сложно в ответном матче", - отметил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

Вторая встреча пройдет 13 августа в Порту. Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится лучшим из пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). В первой игре победу одержали греки со счетом 1:0.

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