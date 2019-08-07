Дебют не удался. Футболисты "Краснодара" уступили "Порту" в матче квалификации ЛЧ

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл португальскому "Порту". Дебютная для российской команды встреча в главном турнире Европы завершилась счетом 0:1.
Билеты на матч были проданы еще за несколько дней до его начала. Более 35 тыс. болельщиков громко приветствовали дебют своей команды в главном еврокубковом турнире. По сравнению с игрой против петербургского "Зенита" (1:1), прошедшей в рамках чемпионата России 3 августа, состав "Краснодара" претерпел два изменения. Вместо форварда Ари на поле с первых минут появился новичок Маркус Берг, а полузащитника Кристоффера Олссона заменил выздоровевший Вандерсон.
"Краснодар" попытался навязать гостям свою игру с первых минут матча, но большой процент брака в действиях футболистов мешал осуществить задуманное. Новичок Берг далек от оптимальной формы, поэтому было заметно, что он пока не нашел взаимопонимания с партнерами. Во встрече с португальским грандом главный тренер Сергей Матвеев не смог рассчитывать на молодого форварда Ивана Игнатьева, который получил небольшое растяжение на тренировке.
Во втором тайме на поле появились Ари и воспитанник академии "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, их выход положительно сказался на атакующих действиях команды. У российского клуба был отличный шанс забить, но после сильного удара под перекладину от Реми Кабелла "Порту" выручил голкипер Аугустин Марчесин. Гости перетерпели давление со стороны соперника и использовали свой шанс. На 89-й минуте матча полузащитник Сержиу Оливейра точным ударом со штрафного принес португальцам победу.
Судейство вызвало споры
Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером привлекла к себе немало внимания. Споры вызвал эпизод, произошедший в первой половине встречи. Полузащитник хозяев Вандерсон в штрафной площади соперника попал мячом в руку защитника "Порту" Ивана Маркано, но Штилер не назначил пенальти. Также игроки "Краснодара" посчитали спорным фол, который привел к результативному штрафному удару.
"Этот матч должен был закончиться вничью, мы играли хорошо, показали, что можем противостоять такому сопернику. Плохо, когда судья становится главной звездой на поле. Думаю, он должен был назначать пенальти в первом тайме, не знаю, куда он смотрел. В конце игры арбитр дал штрафной в эпизоде, когда контакта не было", - подчеркнул защитник "Краснодара" Урош Спайич.
Стандартное положение заработал новичок "Порту" Зе Луиш, который последние четыре года провел в составе московского "Спартака". "В Краснодаре всегда было эмоционально, я счастлив, что мы забили. Россия мне очень нравится, вернулся бы сюда", - сказал Зе Луиш.
Несмотря на неудовлетворительный результат, "Краснодар" не собирается падать духом и намерен выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. "Счет 0:1 не является катастрофическим. Там [в Порту] мы также можем преуспеть в голах, ведь сегодня были намного ближе к забитому мячу, чем соперник. В начале чувствовалась некая нервозность, но второй тайм был более качественным", - отметил Матвеев.
"Нам было сложно, "Краснодар" - очень хороший соперник, имеющий опытных игроков в составе. Мы показали командную игру, особенно в обороне, хотя должны были больше обострять. Мы только на половине пути, нам будет сложно в ответном матче", - отметил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.
Вторая встреча пройдет 13 августа в Порту. Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится лучшим из пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). В первой игре победу одержали греки со счетом 1:0.