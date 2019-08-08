ФК "Краснодар" ограничил вход на стадион перекупщикам билетов на матч ЛЧ с "Порту"

ТАСС, 8 августа. Футбольный клуб "Краснодар" аннулировал карты болельщика и ограничил вход на стадион спекулянтам, перепродававшим с повышением цены билеты на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

В среду "Краснодар" на домашнем поле уступил "Порту" со счетом 0:1. В общей сложности было продано 35074 билета при вместимости стадиона в 35179 зрителей. Ранее корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что перекупщики продавали билеты на игру с семикратной наценкой.

"Перед матчем "Краснодар" - "Порту" было аннулировано около трехсот билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже. Футбольный клуб "Краснодар" предупреждал о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. На матче таких билетов было выявлено порядка трехсот, и в итоге те, кто приобрел их, не смог попасть на стадион. Впредь мы точно так же будем бороться с перекупщиками", - говорится в заявлении.

Ответный матч пройдет в Порту 13 августа. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с победителем противостояния между турецким "Истанбулом" и греческим "Олимпиакосом". Проигравший клуб выступит в групповом этапе Лиги Европы.