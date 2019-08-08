Кононов: новички "Спартака" должны адаптироваться к игре команды

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Одной из главных проблем футбольного клуба "Спартак" является адаптация в команде новичков. Об этом на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда против швейцарского "Туна" заявил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

В четверг "Спартак" в гостях обыграл "Тун" со счетом 3:2.

"Тренер всегда чем-то недоволен, но главное - мы победили, - сказал Кононов. - Все решится в Москве, а сейчас нам важно восстановиться перед игрой [чемпионата России против "Ахмата"] в Грозном (11 августа - прим. ТАСС)".

"Проблем много. В первую очередь, нужно адаптировать наших новичков. Сдвиги в игре есть, и в отборе, и в атаке. Но много над чем еще предстоит работать", - отметил Кононов.

Также специалист отметил хорошую игру "Туна" в начале второго тайма. Швейцарцы, после перерыва уступавшие со счетом 0:2, к 59-й минуте сумели забить два мяча. "Швейцарский футбол силен и его нельзя недооценивать. В первом тайме мы сдержали их натиск, а вот во втором тайме нам поначалу это не удалось", - признал главный тренер "Спартака".

Ответный матч пройдет 15 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена".