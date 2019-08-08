Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 8 августа. Португалия приблизилась к занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России по итогам первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы. Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В четверг московский "Спартак" в Швейцарии обыграл местный "Тун" со счетом 3:2. Ранее в этот же день португальские "Брага" и "Витория" обыграли датский "Брондбю" (4:2) и латвийский "Вентспилс" (3:0) соответственно. 1 августа выступление на международной арене завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух матчей второго отборочного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде). 7 августа "Краснодар" дома со счетом 0:1 проиграл португальскому "Порту" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По итогам сыгранных еврокубковых матчей Португалия сократила отставание от России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,383 балла, Португалии - 40,949 балла.

Отставание Португалии от России составляет семь зачетных очков. Если "Спартак" и "Краснодар" не смогут пройти в раунд плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, а все три португальских клуба завоюют путевки в групповой раунд еврокубков, то еще до его начала Португалия обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут еще по одному представителю из столиц России и Португалии - ЦСКА и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.