СМИ: бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет в декабре в Саудовской Аравии

ТАСС, 9 августа. Реванш между мексиканским боксером Энди Руисом и британцем Этони Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает британская газета Telegraph .

Кто отправил в нокаут непобедимого Джошуа

Толстяк с лицом ребенка. Кто отправил в нокаут непобедимого Джошуа

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Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщает источник, общий гонорарный фонд поединка составит около $100 млн.

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.