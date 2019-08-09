Россиянка Симонова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе КМ в Китае

ТАСС, 9 августа. Россиянка Виталина Симонова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

26-летняя россиянка показала результат 1 минута 8,03 секунды. Первой стала ямайская спортсменка Алия Аткинсон (1.07,06), третьей - китаянка Юй Цзинъяо (1.08,07).

Также в пятницу Симонова стала пятой на дистанции 400 м комплексным плаванием, показав результат 4 минуты 59,76 секунды. Золотую медаль в этом заплыве завоевала трехкратная олимпийская чемпионка из Венгрии Катинка Хоссу (4.36,99), второй стала ее соотечественница Жужанна Якабош (4.45,28), третьей - китаянка Лю Синь (4.49,72).

В четверг Симонова завоевала золото на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Китае.

Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.