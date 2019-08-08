Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Китае

ТАСС, 8 августа. Россиянка Виталина Симонова стала победительницей заплыва на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 24,52 секунды. Второе место заняла китаянка Юй Цзинъяо (2.27,51), третьей стала китаянка Хэ Юнь (2.28,13).

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.