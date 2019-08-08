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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Китае

Второе место заняла китаянка Юй Цзинъяо, третьей стала ее соотечественница Хэ Юнь
Виталина Симонова Егор Алеев/ТАСС
Описание
Виталина Симонова
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Россиянка Виталина Симонова стала победительницей заплыва на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 24,52 секунды. Второе место заняла китаянка Юй Цзинъяо (2.27,51), третьей стала китаянка Хэ Юнь (2.28,13).

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.

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