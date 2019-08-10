Победа за решеткой. Команда Кокорина и Мамаева в колонии обыграла клуб ПФЛ "Салют"

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 10 августа. /ТАСС/. Отбывающие тюремное заключение Павел Мамаев и Александр Кокорин в субботу на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области приняли участие в товарищеском футбольном матче. Соперником их команды, составленной из заключенных колонии, был клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород". Перед матчем вступительное слово взял начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев. "Сегодня знаменательное событие - наша любительская команда играет против профессионального клуба. Не важно, кто победит в сегодняшней игре, победителями выйдут все. Пусть этот день запомнится навсегда", - сказал Видашев, подчеркнув, что на территории колонии планируется проводить соревнования по другим видам спорта, например, по шахматам.

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Матч проводился в формате "шесть на шесть", два тайма по 20 минут. За команду Кокорина и Мамаева, которая получила название "Золотой лев", выступали другие заключенные, в числе которых был и брат бывшего форварда "Зенита" Кирилл Кокорин. "Салют" привез на игру футболистов основной команды, также на поле вышел директор клуба Александр Щеглов. "Мы стали инициатором этой игры, но проведение матча - это совместное усилие нашего клуба, администрации Белгородской области и УФСИН по Белгородской области - сказал Щеглов ТАСС. - У нас новая команда, в прошлом году наш состав претерпел большие изменения. Сейчас мы хотим чаще проявлять свою социальную ангажированность, принимая участие в подобного рода мероприятиях, планируем посетить несколько детских домов. Сегодня День физкультурника, хорошая погода, поэтому и я решил сыграть". Мамаев - дубль, Кокорин - лучший игрок Первый тайм проходил под диктовку команды "Золотой лев", главными дирижерами атак были Кокорин и Мамаев. Полузащитник "Краснодара" контролировал центр поля и перехватывал практически все опасные передачи. Кокорин же действовал на острие и ловко обыгрывал футболистов "Салюта", создавая голевые моменты у ворот соперника. Первые два гола в матче были забиты после ударов Кокорина, однако мяч в сетку залетал после рикошетов от игроков соперника. "Салют" редко отвечал достойными атаками, лишь изредка нанося удары по воротам, которые без проблем парировал вратарь "Золотого льва".

"Салют" смог отквитать один мяч в начале второго тайма, после чего ненадолго захватил преимущество, но затем свое слово взял Мамаев - он не только обрывал все атаки соперника на корню, но и забил два красивых мяча. Первый гол Мамаев "положил" сильным ударом точно в "девятку", а второй - ювелирным ударом со штрафного. Команда из Белгорода ушла от разгрома в концовке встречи, забив второй гол. Итоговый счет - 4:2 в пользу команды заключенных. Кокорин и Мамаев показали, что находятся в хорошей форме и еще готовы заявить о себе в профессиональном футболе. "Я понимаю, что еще могу играть, уверен, что смогу вернуться в профессиональный футбол", - подчеркнул после игры Мамаев. "Очень соскучился по "Зениту", я им многим обязан, я бы хотел завершить карьеру в Питере, - сказал в свою очередь Кокорин. - Сейчас готов играть за них даже бесплатно". После игры состоялась церемония награждения. Мамаев получил приз как лучший бомбардир, а Кокорин был назван лучшим игроком матча. Позже "Салют" пригласил игроков "Золотого льва" на чаепитие, на котором участники матча обменялись впечатлениями от игры и провели время в дружелюбной обстановке. Экскурсия по колонии После матча для приехавших на матч многочисленных журналистов была проведена экскурсия по колонии. На территории действует строгий пропускной режим: никаких мобильных телефонов и ноутбуков, видеосъемка разрешена только с согласия начальства тюрьмы. Колонию охраняет большое количество сотрудников правоохранительных органов, также периодически осуществляется внешний обход зоны с собаками для выявления наркотических или взрывоопасных веществ. На территории развешаны плакаты, призывающие к честному труду и ежедневному занятию спортом. На стенде рядом с игровой площадкой размещена история развития футбола в колонии, рассказывающая о достижениях заключенных в этом виде спорта. Заключенные размещены в нескольких корпусах и располагаются в комнатах, которые рассчитаны на 22 человек, у каждого есть своя тумбочка для личных вещей. В каждом корпусе есть общие комнаты, где заключенные могут находиться пять раз в день по часу, здесь они могут перекусить или пообщаться с сокамерниками, поиграть в шахматы или другие настольные игры, карты в колонии строго запрещены.