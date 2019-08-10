Футболист "Зенита" Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с "Динамо"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в матче чемпионата России по футболу с московским "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Встреча пятого тура прошла в Москве и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Дриусси был заменен в перерыве.

"Себастьян получил повреждение икроножной мышцы. Серьезность покажет обследование. Для нас это очень важный игрок", - сказал Семак.

Вместо Дриусси на поле появился бразилец Малком, купленный в текущее трансферное окно у "Барселоны". "Дриусси на протяжении многих лет играет там, где нужно команде, по его характеристикам ему комфортнее играть второго форварда. Малком мало играл, но в этой игре дали ему больше времени. Ему нужно набирать игровую практику и физические кондиции, чтобы выходить на свой уровень", - отметил Семак.

"Игра сложная, нервная, счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность. В первом тайме было много технического брака в простых ситуациях, плохо выходили из обороны. Мы плохо двигались и расставлялись, не было своевременности, связываю это больше с техническим браком. Во втором тайме ошибок было меньше, у нас были прекрасные возможности, чтобы раньше увеличить преимущество в счете, cложная игра, но заслуженная победа", - добавил Семак.

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, "Динамо" с пятью очками идет 10-м. В следующем туре "Зенит" 17 августа примет грозненский "Ахмат", "Динамо" днем позже дома сыграет с московским "Локомотивом".