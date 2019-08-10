Тренер отметил вклад всех хоккеистов юниорской сборной РФ в победу в Кубке Глинки/Гретцки

ТАСС, 11 августа. Главный тренер юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Сергей Голубович отметил вклад каждого игрока национальной команды в победу в Кубке Глинки/Гретцки, который завершился в Чехии. Слова тренера приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В воскресенье сборная России обыграла команду Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки и впервые с 1995 года стала победителем турнира.

"Вклад в победу внесли все, начиная от тех, кто забивал голы, заканчивая теми, кто играл не много или даже не вышел на лед. Вратарь Егор Гуськов не провел ни одной игры, но, поверьте, он здорово помогал и нашим аналитикам, и коллегам-вратарям в перерывах матчей. Все молодцы, я очень рад за ребят", - сказал Голубович.

На вопрос, что он чувствует после победы, тренер ответил: "Сначала испытал огромную радость, а когда эмоции немного схлынули, как это всегда бывает после больших турниров - испытал некоторое опустошение".

"Очень хотели порадовать всех болельщиков"

Автор дубля в финальном матче Александр Пашин заявил, что ему не передать словами эмоции от победы. "Очень рад, что мы выиграли. Мои голы? Это целиком заслуга команды, спасибо ребятам, создавали моменты, мне надо было только завершать", - ответил форвард.

"У нас классная команда, очень сильный тренерский штаб, который нас подвел в хорошей форме к турниру, - добавил Пашин. - Мы подробно разбирали всех соперников, четко знали, что должны делать сами и что должны отталкиваться от своей системы. Знаем, что за нас болели дома, в России. Очень хотели порадовать всех болельщиков".

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.