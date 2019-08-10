Юниорская сборная России по хоккею впервые с 1995 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки

ТАСС, 10 августа. Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки и впервые с 1995 года стала победителем турнира. Финальный матч прошел в чешском Бржецлаве.

В составе сборной России отличились Александр Пашин (4 и 49-я минуты) и Василий Пономарев (29). У команды Канады шайбы забросили Куинтон Байфилд (24) и Жан-Люк Фоуди (56).

В матче за третье место шведская сборная выиграла у финнов (5:1). Последний раз российская сборная играла в финале турнира в 2009 году, уступив канадцам.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России четырежды выигрывали золотые медали, четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.