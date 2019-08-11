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Сборные по хоккею

Хоккеист Пашин не считает, что стал лидером юниорской сборной РФ на Кубке Глинки/Гретцки

Российская команда стала победителем турнира, в финале переиграв канадцев со счетом 3:2

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Автор семи заброшенных шайб на Кубке Глинки/Гретцки Александр Пашин не считает, что стал лидером юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет). Об этом Пашин рассказал журналистам.

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Кубок Глинки/Гретцки проходил с 5 по 10 августа в Чехии и Словакии. Сборная России одержала победы во всех пяти матчах на турнире, в финале переиграв канадцев со счетом 3:2. В воскресенье команда, тренерский штаб и персонал вернулись в Москву. Из семи шайб пять Пашин забросил в плей-офф - три в полуфинале с финнами (4:1) и две в решающем матче.

"На этом турнире не было слабых соперников, все игры были запоминающимися, на каждый матч был хороший настрой. Наше звено старалось играть в свою игру, хорошо, что забили в нужный момент. Но любая тройка могла также отличиться, любой из игроков. Я бы не сказал, что я стал лидером, в команде все равны, если все играют друг за друга, то всегда все будет хорошо", - отметил Пашин.

"Мне нужно работать дальше, на этом жизнь не заканчивается, надо достигать поставленные цели", - добавил хоккеист.

Сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки в четвертый раз и впервые с 1995 года. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады, по разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Турнир проводится с 1991 года. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста.

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