Золотая молодежь. Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки

ТАСС, 11 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) впервые с 1995 года стала победителем ежегодного турнира Кубок Глинки/Гретцки. В финале команда под руководством Сергея Голубовича переиграла канадцев со счетом 3:2.
Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Турнир является предсезонным и проводится летом, когда большинство хоккеистов не находятся на пике формы. Но он примечателен тем, что в отличие от юниорского чемпионата мира, в нем могут принимать участие все сильнейшие игроки своего возраста.
На юниорский чемпионат мира, который проходит в октябре, многие игроки не приезжают из-за занятости в клубах в плей-офф юниорских лиг. Красноречиво выглядит и статистика - канадцы из 29 турниров выиграли 22, в то время как на юниорских чемпионатах мира чаще всех побеждали американцы (10 побед в 21 турнире), а "кленовые листья" завоевывали золото мировых первенств только три раза. В этом году сборная США собрала на Кубок Глинки/Гретцки не оптимальный состав и не сумела выйти из группы.
С 1997 года кубок проводится в Чехии и Словакии. Однако из-за успехов канадской сборной и большому интересу к турниру на родине хоккея, с 2018 года по четным годам соревнования будут проходить в Канаде. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР. В следующем году Кубок Глинки/Гретцки пройдет в августе в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
В последний раз российская сборная занимала первое место в 1995 году. Лидерами той команды были Сергей Самсонов и Андрей Зюзин, а турнир проходил в Японии. Тренировали российских юниоров Владимир Шадрин и Сергей Гимаев.
"Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути", - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
Непобедимые
Российские хоккеисты по ходу турнира одержали пять побед в пяти матчах, обыграв сильнейшие сборные мира. Кубок Глинки/Гретцки начался для россиян с двух быстрых пропущенных голов от американцев, после чего команда разозлилась и отправила в ворота звездно-полосатых шесть безответных шайб. Далее была сухая победа над шведами (3:0) и тяжелая игра с хозяевами словаками (2:1 в овертайме). В полуфинале были обыграны финны (4:1), а в финале - канадцы (3:2).
Российские хоккеисты готовились к турниру на протяжении полутора месяцев. За это время они успели сыграться и сплотиться, по словам Ротенберга, это стало ключевым фактором в итоговой победе.
"Очень важная командная победа, - сказал первый вице-президент ФХР. - Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире".
Голубович ответил вклад каждого из хоккеистов сборной в победу. "Вклад в победу внесли все, начиная от тех, кто забивал голы, заканчивая теми, кто играл не много или даже не вышел на лед. Вратарь Егор Гуськов не провел ни одной игры, но, поверьте, он здорово помогал и нашим аналитикам, и коллегам-вратарям в перерывах матчей. Все молодцы, я очень рад за ребят", - приводит слова тренер пресс-служба ФХР.
Самым результативным игроком сборной России стал нападающий системы "Салавата Юлаева" Александр Пашин, который забросил семь шайб при одной голевой передаче. Пять раз Пашин отличился в матчах плей-офф (три гола в полуфинале и два в финале). Хорошо в решающих играх смотрелась вся тройка Пашин - Василий Пономарев - Павел Тютнев. В воротах надежную игру демонстрировал Ярослав Аскаров, которого многие специалисты называют восходящей звездой мирового хоккея.
Лучшим бомбардиром турнира стал канадец Коул Перфетти, набравший 12 очков (8 шайб + 4 передачи). Он стал и самым результативным игроком в истории турниров, опередив россиянина Василия Подколзина (2018 год), американца Томаса Новака (2014), а также канадцев Алексиса Лафренье (2018) и Натана Маккиннона (2012), которые набирали по 11 очков. Еще один форвард канадской сборной Андри Лапьерр на нынешнем турнире также отметился 11 (3+8) баллами за результативность.