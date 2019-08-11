Золотая молодежь. Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки

ТАСС, 11 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) впервые с 1995 года стала победителем ежегодного турнира Кубок Глинки/Гретцки. В финале команда под руководством Сергея Голубовича переиграла канадцев со счетом 3:2. Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Турнир является предсезонным и проводится летом, когда большинство хоккеистов не находятся на пике формы. Но он примечателен тем, что в отличие от юниорского чемпионата мира, в нем могут принимать участие все сильнейшие игроки своего возраста. На юниорский чемпионат мира, который проходит в октябре, многие игроки не приезжают из-за занятости в клубах в плей-офф юниорских лиг. Красноречиво выглядит и статистика - канадцы из 29 турниров выиграли 22, в то время как на юниорских чемпионатах мира чаще всех побеждали американцы (10 побед в 21 турнире), а "кленовые листья" завоевывали золото мировых первенств только три раза. В этом году сборная США собрала на Кубок Глинки/Гретцки не оптимальный состав и не сумела выйти из группы.

С 1997 года кубок проводится в Чехии и Словакии. Однако из-за успехов канадской сборной и большому интересу к турниру на родине хоккея, с 2018 года по четным годам соревнования будут проходить в Канаде. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР. В следующем году Кубок Глинки/Гретцки пройдет в августе в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В последний раз российская сборная занимала первое место в 1995 году. Лидерами той команды были Сергей Самсонов и Андрей Зюзин, а турнир проходил в Японии. Тренировали российских юниоров Владимир Шадрин и Сергей Гимаев. "Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути", - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. Непобедимые Российские хоккеисты по ходу турнира одержали пять побед в пяти матчах, обыграв сильнейшие сборные мира. Кубок Глинки/Гретцки начался для россиян с двух быстрых пропущенных голов от американцев, после чего команда разозлилась и отправила в ворота звездно-полосатых шесть безответных шайб. Далее была сухая победа над шведами (3:0) и тяжелая игра с хозяевами словаками (2:1 в овертайме). В полуфинале были обыграны финны (4:1), а в финале - канадцы (3:2). Российские хоккеисты готовились к турниру на протяжении полутора месяцев. За это время они успели сыграться и сплотиться, по словам Ротенберга, это стало ключевым фактором в итоговой победе.

На эту тему Юниорская сборная России по хоккею впервые с 1995 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки