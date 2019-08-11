Аскаров: хоккеисты юниорской сборной РФ сотворили историю победой в Кубке Глинки/Гретцки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вратарь юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Ярослав Аскаров считает, что победой в Кубке Глинки/Гретцки российские игроки сотворили историю. Об этом он сказал в воскресенье журналистам.

В воскресенье команда, тренерский штаб и персонал вернулись в Москву. Кубок Глинки/Гретцки проходил с 5 по 10 августа в Чехии и Словакии. Сборная России одержала победу во всех пяти матчах на турнире, в финале переиграв канадцев со счетом 3:2. Россияне выиграли турнир впервые с 1995 года.

"В финале в первые минуты было волнение, но потом пару бросков поймал и почувствовал уверенность. В целом на турнире команда играла очень хорошо. Мы перед началом с ребятами разговаривали, что давно этот турнир никто не выигрывал. Надо было делать историю, и мы ее сделали", - отметил Аскаров.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России четырежды выигрывали золотые медали. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады, по разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии.