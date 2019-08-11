Тренер сборной России по гольфу: чемпион страны Аткинс способен попасть на Олимпиаду-2024

ДМИТРОВ /Московская область/, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион России по гольфу Дэвид Аткинс имеет все шансы попасть на Олимпиаду 2024 года в Париже, если сохранит нынешнюю динамику развития. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин.

21-летний Аткинс стал победителем турнира, который завершился в воскресенье.

"Мы его нашли года четыре назад, у него двойное гражданство - английское и российское. Мы следим за его тренировками, выступлениями, но я не знал, что в этом году он приедет на чемпионат России, - сказал Ивашин. - Он поменял в том году свой статус и в этом выступал как профессионал. У него есть шансы отобраться на Олимпиаду - не на ближайшую в Токио, а на следующую, если динамика его развития будет такой же".