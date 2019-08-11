Христенко: российский гольф становится все более молодым видом спорта

ДМИТРОВ /Московская область/, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гольф развивается, но становится все более молодым видом спорта. Об этом ТАСС заявил в воскресенье президент Федерации гольфа России (ФГР) Виктор Христенко.

В воскресенье в Дмитровском районе Московской области завершился 28-й чемпионат России. Его победителями стали 17-летняя Анастасия Малахова и 21-летний Дэвид Аткинс.

"Надо отметить, что чемпионат России собирает все более широкую гамму гольфистов, - сказал Христенко. - На поле клуба собрались разные гольфисты, и разница в возрасте между некоторыми достигает 40 лет. Приятно, что традиции гольфа сохраняются, но при этом гольф становится все более и более молодым".

Гольф входит в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио.