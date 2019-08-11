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Летние олимпийские виды спорта

Христенко: российский гольф становится все более молодым видом спорта

Победителями чемпионата России стали 17-летняя Анастасия Малахова и 21-летний Дэвид Аткинс
Президент Федерации гольфа России Виктор Христенко Метцель Михаил/ТАСС
Описание
Президент Федерации гольфа России Виктор Христенко
© Метцель Михаил/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гольф развивается, но становится все более молодым видом спорта. Об этом ТАСС заявил в воскресенье президент Федерации гольфа России (ФГР) Виктор Христенко.

В воскресенье в Дмитровском районе Московской области завершился 28-й чемпионат России. Его победителями стали 17-летняя Анастасия Малахова и 21-летний Дэвид Аткинс.

"Надо отметить, что чемпионат России собирает все более широкую гамму гольфистов, - сказал Христенко. - На поле клуба собрались разные гольфисты, и разница в возрасте между некоторыми достигает 40 лет. Приятно, что традиции гольфа сохраняются, но при этом гольф становится все более и более молодым".

Гольф входит в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио.

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