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Футбол в России

Семин не назвал легкой победу "Локомотива" над "Уралом" в чемпионате России

Игра завершилась разгромной победой столичной команды - 4:0
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не считает легкой победу над "Уралом" в матче чемпионата России в Москве. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

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"Победа не была легкой, просто мы играли очень хорошо. Наверное, нужно было еще реализовывать моменты. Для того, чтобы была такая победа, нужно много работать", - сказал Семин.

По словам тренера, у него было опасение, что "Урал" выровняет игру, поскольку до недавнего времени был в числе лидеров чемпионата. "Урал" находится очень высоко в турнирной таблице, провел ряд хороших матчей. Мы выиграли у хорошего соперника", - отметил он.

Следующий матч "Локомотив" проведет в гостях 18 августа против "Динамо".

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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