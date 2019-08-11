Семин не назвал легкой победу "Локомотива" над "Уралом" в чемпионате России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не считает легкой победу над "Уралом" в матче чемпионата России в Москве. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

"Локомотив" в матче пятого тура чемпионата России обыграл "Урал" из Екатеринбурга со счетом 4:0.

"Победа не была легкой, просто мы играли очень хорошо. Наверное, нужно было еще реализовывать моменты. Для того, чтобы была такая победа, нужно много работать", - сказал Семин.

По словам тренера, у него было опасение, что "Урал" выровняет игру, поскольку до недавнего времени был в числе лидеров чемпионата. "Урал" находится очень высоко в турнирной таблице, провел ряд хороших матчей. Мы выиграли у хорошего соперника", - отметил он.

Следующий матч "Локомотив" проведет в гостях 18 августа против "Динамо".