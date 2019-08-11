"Локомотив" разгромил "Урал" в матче пятого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу со счетом 4:0 над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче пятого тура чемпионата России. Матч прошел на "РЖД-Арене" в присутствии 14181 зрителя.

Голы на счету Федора Смолова (17-я минута), Рифата Жемалетдинова (28), Гжегожа Крыховяка (76) и Алексея Миранчука (78), который забил свой 20-й мяч за 152 матча в чемпионатах России.

Лучшим игроком матча признан Алексей Миранчук. На 85-й минуте его заменил Тимур Сулейманов, дебютировавший за основной состав "Локомотива".

"Локомотив" не проигрывает в 12-м домашнем матче Российской премьер-лиги подряд, предыдущее поражение на своем поле "Локомотив" потерпел от "Урала" в ноябре 2018 года (1:2). Клубы встретились между собой в 23-й раз, москвичи одержали 13-ю победу, шесть раз побеждал "Урал", еще четыре матча завершились вничью.

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти матчей, "Урал" располагается на восьмой строчке после пяти туров.

В шестом туре "Локомотив" сыграет в дерби с московским "Динамо", матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" 18 августа. "Урал" днем раньше примет самарские "Крылья Советов".

Ход матча

Перед матчем технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков вручил игрокам "Локомотива" Маринато Гилерме, Владиславу Игнатьеву, Антону и Алексею Миранчукам призы за попадание в список 33-х лучших футболистов прошлого сезона. На церемонии отсутствовал получивший тяжелую травму Джефферсон Фарфан.

Игра далась "Локомотиву" достаточно легко. Уже к середине первого тайма усилиями Смолова и Жемалетдинова хозяева повели со счетом 2:0. У "Урала" ничего не получалось, провалы в защите раз за разом приводили к опасным моментам у ворот Ярослава Годзюра. Во второй половине встречи игра успокоилась, гости даже создали несколько опасных моментов, но Гилерме выручил свою команду. Ближе к концу тайме "Урал" фактически развалился, и в течение двух минут пропустил еще дважды - отличились Крыховяк и Алексей Миранчук. "Локомотив" одержал уверенную победу и поднялся на второе место в РПЛ.