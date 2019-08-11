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Футбол в России

Футболист Рыбус назвал игру с "Уралом" лучшей для "Локомотива" в сезоне

Столичный клуб победил соперника со счетом 4:0

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" провели лучшую игру в нынешнем сезоне, разгромив екатеринбургский "Урал". Таким мнением с журналистами поделился в воскресенье защитник столичной команды Мацей Рыбус.

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В воскресенье "Локомотив" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл на своем поле "Урал" со счетом 4:0.

"Сегодня мы сыграли очень хорошо, это была лучшая игра в сезоне, но мы можем еще лучше. Нужно было реализовать больше моментов. Таймы получились разными - в первом играли хорошо, во втором похуже. Игра сложилась чуть легче, чем предыдущие, давно столько не забивали, будем стремиться играть так всегда", - заявил Рыбус.

"Локомотив" набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на три балла от санкт-петербургского "Зенита". В следующем туре железнодорожники 18 августа в гостях сыграют против "Динамо".

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