Футболист Рыбус назвал игру с "Уралом" лучшей для "Локомотива" в сезоне

В воскресенье "Локомотив" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл на своем поле "Урал" со счетом 4:0.

"Сегодня мы сыграли очень хорошо, это была лучшая игра в сезоне, но мы можем еще лучше. Нужно было реализовать больше моментов. Таймы получились разными - в первом играли хорошо, во втором похуже. Игра сложилась чуть легче, чем предыдущие, давно столько не забивали, будем стремиться играть так всегда", - заявил Рыбус.

"Локомотив" набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на три балла от санкт-петербургского "Зенита". В следующем туре железнодорожники 18 августа в гостях сыграют против "Динамо".