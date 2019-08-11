Всероссийская федерация волейбола удовлетворена выходом сборных России на Олимпиаду-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Мужской сборной России по волейболу важно было завоевать путевку на Олимпийские игры именно на межконтинентальном квалификационном турнире и не доводить дело до участия в европейском отборе на Олимпиаду. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Российские волейболисты в воскресенье обыграли в заключительном матче олимпийского квалификационного турнира команду Ирана со счетом 3-0 и обеспечили себе участие на Играх в Токио.

"Главное, что мы решили задачу и добились результата. Сейчас сложно анализировать игру, да и не нужно. Не хотелось попадать во второй отбор, важно было решить задачу сейчас. Мы ее решили обеими командами", - сказал Яременко.

Ранее участие на Олимпиаде обеспечила себе и женская сборная России, выиграв квалификационный турнир в Калининграде. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.