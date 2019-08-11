Гендиректор "Сочи": игроки должны были реализовывать моменты в первом тайме с ЦСКА

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Сочи" обязаны были реализовывать моменты в первом тайме гостевого матча чемпионата России с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

"Сочи" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в гостях в матче пятого тура чемпионата России.

"Ничья в гостях - достойный результат. Единственное "но" - у нас были очень приличные моменты в первом тайме, которые мы были обязаны реализовывать. Пока у нас с этим беда, но играли неплохо, в первом тайме особенно", - сказал Рубашко.

В следующем матче "Сочи" сыграет 16 августа на выезде с "Оренбургом".