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Олимпийский отборочный турнир по волейболу

Кобзарь: волейболисты сборной России будут бороться за золото Олимпиады

По мнению связующего российской команды, на победу в турнире будут претендовать около шести команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу будет одним из фаворитов на победу на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил в воскресенье связующий национальной команды Игорь Кобзарь.

В воскресенье сборная России выиграла у иранцев со счетом 3-0 в заключительном третьем матче квалификационного турнира в Санкт-Петербурге и завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

"Мы выполнили задачу, это было не так просто, - сказал Кобзарь. - Пока рано говорить о том, как будет проходить турнир на Олимпийских играх. Сейчас нет единого фаворита, команд шесть будут бороться за медали. Россия, конечно, в их числе".

Всего в Играх примут участие 12 команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

Теги
Олимпийский отборочный турнир по волейболу
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