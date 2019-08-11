Кобзарь: волейболисты сборной России будут бороться за золото Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу будет одним из фаворитов на победу на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил в воскресенье связующий национальной команды Игорь Кобзарь.

В воскресенье сборная России выиграла у иранцев со счетом 3-0 в заключительном третьем матче квалификационного турнира в Санкт-Петербурге и завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

"Мы выполнили задачу, это было не так просто, - сказал Кобзарь. - Пока рано говорить о том, как будет проходить турнир на Олимпийских играх. Сейчас нет единого фаворита, команд шесть будут бороться за медали. Россия, конечно, в их числе".

Всего в Играх примут участие 12 команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.