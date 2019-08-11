Футболист "Сочи" Миладинович назвал случайностью удар в лицо игроку ЦСКА Чалову

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович неумышленно ударил в лицо нападающего ЦСКА Федора Чалова в концовке матча пятого тура чемпионата России. Об этом сербский футболист рассказал журналистам после завершения встречи.

Влашич считает, что в ворота "Сочи" назначили бы пенальти, если бы был VAR

ЦСКА и "Сочи" в воскресенье в Москве сыграли вничью со счетом 0:0. В концовке второго тайма Миладинович после подачи со стандарта в своей штрафной локтем ударил по лицу Чалову, разбив тому нос в кровь.

"Это вышло случайно, - сказал защитник "Сочи". - Я просто поднял руку наверх и попал по лицу. Это было не специально, не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился".

Также Миладинович высказался по поводу того, что "Сочи" в пяти турах не сумел забить ни одного мяча. Команда потерпела три поражения, а также два раза сыграла вничью.

"Надеюсь, что выиграем хотя бы в следующем матче, - отметил он. - Моменты у нас есть, но чего-то не хватает. Никак не можем забить. Мы довольны тем, что не пропускаем второй матч подряд - осталось забить".

"Сочи" после пяти туров набрал два очка, команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В шестом туре команда из Краснодарского края на выезде сыграет с "Оренбургом". Встреча состоится 16 августа, начало - 18:00 мск.