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Футбол в России

Футболист "Сочи" Миладинович назвал случайностью удар в лицо игроку ЦСКА Чалову

Эпизод случился в конце матча пятого тура чемпионата России
Федор Чалов (ЦСКА) и Иван Миладинович ("Сочи") Денис Тырин/ТАСС
Описание
Федор Чалов (ЦСКА) и Иван Миладинович ("Сочи")
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович неумышленно ударил в лицо нападающего ЦСКА Федора Чалова в концовке матча пятого тура чемпионата России. Об этом сербский футболист рассказал журналистам после завершения встречи.

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ЦСКА и "Сочи" в воскресенье в Москве сыграли вничью со счетом 0:0. В концовке второго тайма Миладинович после подачи со стандарта в своей штрафной локтем ударил по лицу Чалову, разбив тому нос в кровь.

"Это вышло случайно, - сказал защитник "Сочи". - Я просто поднял руку наверх и попал по лицу. Это было не специально, не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился".

Также Миладинович высказался по поводу того, что "Сочи" в пяти турах не сумел забить ни одного мяча. Команда потерпела три поражения, а также два раза сыграла вничью.

"Надеюсь, что выиграем хотя бы в следующем матче, - отметил он. - Моменты у нас есть, но чего-то не хватает. Никак не можем забить. Мы довольны тем, что не пропускаем второй матч подряд - осталось забить".

"Сочи" после пяти туров набрал два очка, команда занимает 15-е место в турнирной таблице. В шестом туре команда из Краснодарского края на выезде сыграет с "Оренбургом". Встреча состоится 16 августа, начало - 18:00 мск.

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