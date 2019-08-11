Влашич считает, что в ворота "Сочи" назначили бы пенальти, если бы был VAR

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судьи назначили бы пенальти в ворота футбольного клуба "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России против ЦСКА, если бы на встрече работала система видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник армейского клуба Никола Влашич.

ЦСКА и "Сочи" в Москве в воскресенье сыграли вничью со счетом 0:0. В концовке второго тайма в штрафной площади гостей защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос.

"Если бы был VAR, назначили бы пенальти и была бы показана красная карточка, - сказал Влашич. - Очень тяжело, когда соперник только обороняется - они выбивали мяч и было сложно что-то сделать. Мы цеплялись за мяч, но таких игр в России очень много. Бороться с этим трудно".

В шестом туре ЦСКА в гостях сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 19 августа. По мнению хорватского полузащитника армейцев, эта встреча сложится проще, чем игра с "Сочи".

"Думаю, в дерби будет проще, чем сегодня. Пускай матч со "Спартаком" не в лучший момент, но стадион соперника будет полон болельщиков. Уверен, что мы можем играть лучше, чем сегодня", - заключил Влашич.

"Не хочется видеть в футболе таких фолов, как на Чалове"

Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон также считает, что в моменте с участием Чалова и Миладиновича в ворота "Сочи" стоило назначить пенальти.

"Мы пересмотрели тот момент, стоило назначить пенальти - сказал он. - Все лицо Чалова было в крови. Обычно его сложно вывести из себя, но тут он был очень зол - и есть из-за чего. Это безобразие, мы не хотим видеть такие вещи в футболе".

Также игрок армейцев отметил, что его одноклубник и соотечественник Арнор Сигурдссон, замененный в первом тайме из-за травмы, был очень расстроен. "Я еще поговорю с ним. Надеюсь, все обойдется и он сможет сыграть в ближайших матчах", - добавил он.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, в свою очередь, признался, что не видел спорного эпизода в концовке второго тайма. "Не знаю, о чем говорил Федя - самого момента не видел, потому что подавал мяч" - сказал он.

После пяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. "Сочи" с двумя очками располагается на 15-й строчке.