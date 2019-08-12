КДК РФС 14 августа рассмотрит эпизод с нанесением травмы Чалову в матче ЦСКА - "Сочи"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 14 августа рассмотрит эпизод в концовке матча между ЦСКА и "Сочи", который прошел в рамках пятого тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА и "Сочи" не смогли забить голов в матче РПЛ

Ничья на крови. ЦСКА и "Сочи" не смогли забить голов в матче РПЛ

ЦСКА в воскресенье в Москве сыграл вничью с "Сочи", игра завершилась со счетом 0:0. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не стал применять санкций к сербскому игроку обороны, позволив командам продолжить игру.

"КДК на основании публикаций в средствах массовой информации рассмотрит эпизод, связанный с Чаловым. Рассмотрение этого момента состоится в среду", - сказал Григорьянц.

Лучший бомбардир чемпионата России сезона-2018/19 Чалов (15 мячей) в новом розыгрыше премьер-лиги в пяти матчах забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В шестом туре ЦСКА на выезде сыграет со "Спартаком". Дерби пройдет 19 августа на "Открытие-Арене", начало встречи - 20:00 мск.