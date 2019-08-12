Кушнарев: матч против команды премьер-лиги помог российским регбистам выявить свои ошибки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч против сборной премьер-лиги помог российским регбистам выявить ошибки в своей игре. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал игрок сборной России по регби Юрий Кушнарев.

Встреча завершилась со счетом 40:0 в пользу сборной России. В сборную клубов вошли игроки основных составов "Славы" (Москва), "ВВА-Подмосковья" (Московская область) и "Кубани" (Краснодар).

"Мы добились, чего хотели, увидели определенное количество ошибок, которых не видели два месяца. Ведь все это время мы только тренировались. И до этого знали, на что стоит обратить внимание, но сейчас это стало более очевидно. Главное, что матч закончился без травм, и все ребята получили игровую практику", - отметил Кушнарев.

Команда России также проведет товарищеский матч со сборной Италии, который пройдет 17 августа. "Мы давно не играли с соперниками первого эшелона, будет сложно, но такие матчи нужны. На Кубке мира у нас будет четыре игры, и нам необходимо почувствовать темп, в котором играет мировая элита, контактность и давление. Так что встреча с итальянской командой для нас просто необходима", - считает спортсмен.

"К Кубку мира готовимся с отличным настроением, все в рабочем состоянии и полностью выкладываются на тренировках, большое внимание уделили физическому состоянию, провели несколько сборов, сейчас пришло время заниматься непосредственно игрой. Мы в приятном ожидании начала турнира, в нетерпении. Первую игру проводим в Токио, потом переезжаем дальше, но логистика продумана так, что обойдемся без перелетов, будем ездить на скоростных поездах. Все команды будут менять стадионы, это часть турнира, просто нужно уделить достаточно внимания восстановлению и здоровью", - заключил собеседник ТАСС.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии, первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.