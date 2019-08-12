Мужская команда России по регби обыграла сборную премьер-лиги в товарищеском матче

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби обыграла команду премьер-лиги в товарищеской встрече в рамках подготовки к Кубку мира. Матч прошел на стадионе "Слава" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 40:0. В сборную клубов вошли игроки основных составов "Славы" (Москва), "ВВА-Подмосковья" (Московская область) и "Кубани" (Краснодар).

Команда России также проведет товарищеский матч со сборной Италии, который пройдет 17 августа.

19 июля Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены встречи послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии, первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.