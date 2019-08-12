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Лига чемпионов

Капитан "Порту" Перейра может не сыграть в матче Лиги чемпионов против "Краснодара"

Ответный матч третьего квалификационного раунда турнира пройдет 13 августа в Порту

ТАСС, 12 августа. Главный тренер португальского футбольного клуба "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что капитан команды полузащитник Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Слова специалиста приводит пресс-служба команды.

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Первый матч между командами завершился гостевой победой "Порту" со счетом 1:0. Ранее СМИ сообщали, что Перейра получил травму и не принимал участие в тренировках. Он также пропустил матч первого тура чемпионата Португалии против "Жил Висенте" (1:2).  

"Данилу прошел медицинское обследование. Существует большая вероятность, что он не сможет сыграть", - сказал Консейсау.

Он отметил, что команда готова к ответному матчу против российского клуба. "Мы готовы к разным сценариям. Естественно, у нас есть мотивация. Мы всегда должны стремиться к победе в матче. Мы осознаем важность предстоящей встречи", - добавил он.

Защитник "Порту" Пепе заявил, что команда сыграет так же, как и в первой игре. "Команда будет играть так же, как в первом матче. Это будет сложно, но мы должны сделать все, что в наших силах", - сказал он.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Порту" пройдет 13 августа в Порту, начало - 22:00 мск.

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