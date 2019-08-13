Шарапова заявила, что чувствует себя немного лучше после травмы плеча

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что чувствует себя лучше после травмы плеча. Слова 32-летней спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В ночь на вторник Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати (штат Огайо, США) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн. 30 января Шарапова снялась с турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча и пропустила около пяти месяцев, пропустив Открытый чемпионат Франции. Шарапова принимала участие в Уимблдоне, однако, из-за травмы снялась с матча первого раунда турнира в начале июля.

"Я чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы в моей руке. Я думаю, это результат большой работы, которую я провела со своим плечом, нужно поверить в него и продолжать упражнения час, два или три, если потребуется", - сказала Шарапова.

Также россиянка прокомментировала свою победу в матче: "Риск опасна, особенно в ранних раундах, когда ты до этого сыграла не так много матчей, как она. Я была взволнована перед игрой, но приняла вызов и нашла способ".

Россиянка на текущий момент занимает 97-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. В следующем круге турнира в Цинциннати россиянка сыграет с австралийкой Эшли Барти, занимающей второе место в рейтинге WTA.