Пятерых российских штангистов временно отстранили на основе данных московской лаборатории

Это первый случай отстранения спортсменов, которые основаны на данных московской лаборатории, переданных для обработки Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Имена отстраненных атлетов не разглашаются.

ТАСС, 13 августа. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса неоднократно откладывалось в связи с новыми разбирательствами о допинге в российском спорте и расследованием комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Эти условия были выполнены, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.

11 августа генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил ТАСС, что информация о перепроверке проб из лаборатории уже передается в международные спортивные федерации, которые по итогам собственных расследований будут выносить соответствующие решения.