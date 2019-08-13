Первая женщина-судья Суперкубка УЕФА не боится критики за возможную ошибку в матче

35-летняя француженка стала первой женщиной, которую назначили главным судьей матча за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд. В среду в Стамбуле за трофей сыграют английские клубы "Ливерпуль" и "Челси".

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Футбольный рефери Стефани Фраппар не считает, что за ошибку в матче за Суперкубок УЕФА ее будут критиковать сильнее только за то, что она женщина. Об этом она рассказала на пресс-конференции во вторник в Стамбуле перед матчем.

"Я не считаю, что за ошибку меня будут критиковать в два раза сильнее. Разница между женщиной и мужчиной судьями не так велика, поскольку они работают с людьми. Само качество игры мужской и женской команд, конечно, отличается, однако правила для всех одинаковы", - сказала Фраппар, которая судит матчи мужского чемпионата Франции.

Также она рассказала, что работа в мужском футболе сделала ее популярнее. "Это изменило мою жизнь, я стала популярнее, это точно, меня стали узнавать на улицах", - сказала она.

Фраппар в апреле 2019 года обслужила встречу между "Амьеном" и "Страсбуром", став первой женщиной, отработавшей матч мужского чемпионата Франции. В июле она судила финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Фраппар также работала на полуфинале женского ЧЕ-2017 и финале чемпионата Европы 2012 года среди девушек до 19 лет

Матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси" пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.