Матч за Суперкубок УЕФА впервые обслужит женская бригада арбитров

ТАСС, 2 августа. Женская бригада арбитров впервые в истории получила назначение на матч за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и обладатель трофея Лиги Европы "Челси", станет француженка Стефани Фраппар. Ее ассистентками будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Фраппар в апреле 2019 года обслужила встречу "Амьена" и "Страсбура", став первой женщиной, отработавшей матч мужского чемпионата Франции. В июле она судила финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Фраппар также работала на полуфинале женского Евро-2017 и финале чемпионата Европы среди девушек до 19 лет 2012 года.

В матче за Суперкубок УЕФА будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR). За нее будет отвечать Клеман Тюрпен из Франции, его ассистенты - Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Матч пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.