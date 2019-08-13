Артемьев возглавил таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам после трех туров

ТАСС, 13 августа. Шахматист Владислав Артемьев черными фигурами победил Кирилла Алексеенко в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России и возглавил турнирную таблицу соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Александр Предке белыми фигурами одержал победу над Эрнесто Инаркиевым. Партии Алексей Дреев - Владимир Федосеев, Дмитрий Яковенко - Александр Мотылев, Алексей Сарана - Максим Матлаков и Никита Витюгов - Евгений Томашевский завершились вничью.

После трех туров Артемьев набрал два очка. По 1,5 очка в активе имеют Инаркиев, Алексеенко, Яковенко, Предке, Витюгов, Федосеев, Дреев, Томашевский, Матлаков и Мотылев, замыкает турнирную таблицу Сарана (1).

В женских соревнованиях Ольга Гиря черными фигурами оказалась сильнее Полины Шуваловой, Маргарита Потапова черными переиграла Александру Костенюк, Алина Кашлинская черными оказалась сильнее Дарьи Чарочкиной, Зарина Шафигуллина белыми обыграла Елену Томилову, Наталья Погонина белыми оказалась сильнее Анастасии Боднарук. Партия Валентина Гунина - Александра Горячкина завершилась вничью.

После трех туров лидируют Гиря и Погонина (по 2,5 очка), следом за ними идет Кашлинская (2), по 1,5 очка набрали Костенюк, Шафигуллина, Чарочкина, Гунина и Потапова, по одному - Горячкина, Томилова и Шувалова, замыкает таблицу Боднарук (0,5 очка).

Четвертый тур пройдет в среду. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 23 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн у мужчин и 3,5 млн у женщин).