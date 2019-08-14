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Лига чемпионов

Сулейманов: футболисты "Краснодара" понимали, что второй тайм с "Порту" будет тяжелым

Российский клуб вел после первого тайма со счетом 3:0, но после перерыва пропустил два мяча

ТАСС, 14 августа. Футболисты "Краснодара" осознавали, что второй тайм ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту" будет тяжелым, несмотря на преимущество в три мяча. Об этом рассказал полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Во вторник "Краснодар" на выезде победил португальский "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей (первый матч - 0:1) вышел в раунд плей-офф, где встретится с греческим "Олимпиакосом". 19-летний Сулейманов сделал дубль в прошедшем матче.

"Игра была тяжелая, хоть в первом тайме мы и забили три мяча, мы понимали, что во втором тайме будет очень тяжело. Во втором тайме "Порту" добавил, но мы выстояли и идем дальше. Я рад, что играл с первых минут, конечно же, я хочу играть, но для меня нет принципиальной разницы - буду ли я в "старте", или выйду на замену. В любом случае, я буду показывать свой максимум и стараться приносить пользу команде", - сказал Сулейманов.

Первый матч с "Олимпиакосом" состоится 21 августа в Греции, ответный - 27 августа в Краснодаре.

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