Чемпион мира по боксу Ковалев проходит подготовку к поединку с Ярдом в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев готовится к поединку с британцем Энтони Ярдом в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Эгис Климас.

"Сергей готовится в Москве. В Челябинск он прилетит 20 августа", - сказал собеседник агентства.

Бой Ковалев - Ярд пройдет в Челябинске 24 августа. В активе россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.